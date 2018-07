​Półfinał Wimbledonu z udziałem rozstawionego z "dwójką" Hiszpana Rafaela Nadala i Serba Novaka Djokovica (12.) został przerwany z powodu zbyt późnej pory. Spotkanie zostanie dokończone w sobotę przy stanie 6:4, 3:6, 7:6 (11-9) dla drugiego z tenisistów.

Djokovic i Nadal spędzili dużo czasu w szatni, czekając na zakończenie maratonu w wykonaniu dwóch pozostałych półfinalistów. Rozstawiony z "ósemką" Kevin Anderson z RPA po sześciu godzinach i 36 minutach gry pokonał Amerykanina Johna Isnera 7:6 (8-6), 6:7 (5-7), 6:7 (9-11), 6:4, 26:24. Serb i Hiszpan weszli na zadaszony już i oświetlony kort centralny tuż po godz. 20 czasu miejscowego.

O ile pojedynek Andersona i Isnera był meczem dwóch zawodników, którzy opierają swoją grę na serwisie i dotychczas prawie nie pojawiali się w spotkaniach o taką stawkę, to druga para tenisistów - których obecność na tym poziomie rywalizacji jest właściwie normą - zapewniła widowiskowe wymiany.



Przełamanie na wagę zwycięstwa w pierwszym secie zawodnik z Belgradu zanotował w siódmym gemie. W drugim dwa z trzech "breaków" zapisał na swoim koncie gracz z Majorki. W trzeciej partii obaj tenisiści dobrze pilnowali swojego podania i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim Djokovic prowadził już 5-3, ale wtedy trzy punkty z rzędu zdobył jego rywal. Ten ostatnie nie wykorzystał jednak żadnej z trzech piłek setowych, a Serb zamienił na punkt drugą z takich szans.



Po zakończeniu tej odsłony sędzia i supervisor turnieju zdecydowali o przerwaniu spotkania.



To 52. konfrontacja tych tenisistów. Bilans jest bardzo wyrównany - tylko o jedno zwycięstwo na koncie więcej ma Djokovic.



Serb to zdobywca 12 tytułów wielkoszlemowych. Poprzednio w "czwórce" zawodów tej rangi był 22 miesiące temu. W Londynie świętował sukces trzykrotnie, ostatnio w 2015 roku.



Nadal po raz szósty w karierze, ale pierwszy od 2011 roku, dotarł do półfinału tej imprezy. Wówczas w decydującym spotkaniu przegrał z... Djokovicem.



Prowadzący w światowym rankingu Hiszpan, który ma 17 tytułów wielkoszlemowych w kolekcji, na londyńskiej trawie triumfował w 2008 i 2010 roku. W tym sezonie po raz 11. zwyciężył we French Open.

