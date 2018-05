Mikrofon, który został wpuszczony przez ratowników w otwór wywiercony pod ziemią w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju zarejestrował jedynie szum wody.

W tej chwili żadne inne dźwięki nie są odbierane z miejsca. w którym mogą być poszukiwani górnicy.

Ratownicy próbują zmniejszyć rozlewisko wodne, które jest w zagłębieniu zasypanego chodnika. Teraz na dół transportowana jest kolejna pompa, która ma w tym pomóc.

Jest to pompa elektryczna, która jest bardziej wydajna, niż pracujące już na dole pompy na sprężone powietrze. Urządzenie to trzeba transportować w częściach pod ziemię i dopiero tam będzie ono montowane. W rejonie poszukiwań cały czas jest zagrożenie metanowe, a ta wydajniejsza pompa ma napęd elektryczny i najmniejsza nawet iskra może spowodować wybuch metanu, to w zależności od sytuacji, to dowodzący akcją ostatecznie będzie decydował o wykorzystaniu tego urządzenia. Jak ustalono, pompa zostanie zainstalowana jako druga w kolejności od lustra wody.

Jak mówi naszemu reporterowi jeden z ratowników biorący udział w akcji ratunkowej, warunki pracy są bardzo. Trudne. Ciasno, ciężko, długo. Temperatura jest w miarę znośna, ale gabaryty... Transport materiałów jest uciążliwe dla ratownika. Trzeba się czołgać, żeby dojść tam ze sprzętem - mówi ratownik z kopalni Pniówek.





Górnicy leżący w szpitalu mogą wrócić do domu

Górnicy poszkodowani w sobotnim wypadku w kopalni Zofiówka, którzy trafili do szpitala - dziś dostali zgodę lekarzy na powrót do domów. To już wszyscy, którzy trafili tu po sobotnim wstrząsie w kopalni "Zofiówka".

Są w dobrym stanie, myślę, że teraz będą wypoczywać w domu. Będzie okres rekonwalescencji i powrotu do zdrowia - mówi Alicja Brodzka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Kilka dni temu zwolniono górnika, który leżał na oddziale okulistycznym. Trójka, która dziś została wypisana, była leczona na oddziale chirurgii i ortopedii.

Siódmy dzień akcji ratowniczej

Akcja ratownicza w Zofiówce trwa już siódmy dzień. Ratownicy koncentrują wysiłki we wschodniej części zniszczonego chodnika. Po wstrząsie napływająca woda utworzyła w jego najniższym odcinku sięgające stropu rozlewisko, za którym powinni być poszukiwani górnicy - dochodzą stamtąd sygnały z nadajników w ich lampach.



Być może penetracja chodnika będzie możliwa przy częściowym wypompowaniu wody z rozlewiska. Poprzedniej nocy w pobliże tego miejsca wprowadzono psa szkolonego do poszukiwania ludzi, który odkrył w dwóch miejscach ślady zaginionych. Ratownicy spenetrowali te miejsca - nikogo jednak dotąd nie znaleźli.



Na miejsce przyjechali nurkowie z KGHM, którzy nie mogli zacząć penetrowania zbiornika ze względu na zbyt ciasny w tym miejscu - zniszczony po wstrząsie - chodnik i zbyt wysokie stężenie metanu. Choć trwa udrożnianie wyrobiska i przedłużanie w to miejsce doprowadzających powietrze tzw. lutniociągów, wydaje się bardziej prawdopodobne, że zanim nurkowie będą mogli dołączyć do akcji, woda zostanie wypompowana. Z uwagi na stężenia metanu w zbiorniku na razie nie można też użyć dronów, przywiezionych do kopalni przez Marynarkę Wojenną.



W wyniku silnego wstrząsu w kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników, a dwaj inni są w szpitalu. Trwają poszukiwania trzech zaginionych pracowników.