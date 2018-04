Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie zmuszania do pracy ponad siły 55-latka. Mężczyzna nie dostawał pieniędzy, był też poniżany.

Funkcjonariusze z Bydgoszczy dostali sygnał o tym, że w miejscowości Dolna Grupa w woj. kujawsko-pomorskim, w jednym w gospodarstw, 55-latek jest zmuszany do pracy.

Według policjantów - od około roku sprawcy wykorzystywali - krytyczne położenie i zły stan zdrowia mężczyzny.

Zmuszali go do nieodpłatnej pracy o charakterze przymusowym w warunkach poniżających godność człowieka, a także stosowali wobec niego groźby i przemoc fizyczną. Pozbawili 55-latka wolności i swobody przemieszczania się przez zamknięcie go w kontenerze, a nawet części ładunkowej pojazdu. Ponadto wielokrotnie udaremniali oddalenie się pokrzywdzonego z miejsca przymusowej pracy - informują funkcjonariusze.

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn: 22-latka i jego o 9 lat starszego kolegę. Trafili do policyjnego aresztu.



Na terenie posesji w Dolnej Grupie policjanci zabezpieczyli też ponad 240 kg nielegalnego tytoniu.

Zmuszali 55-latka do pracy ponad siły