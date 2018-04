Wniosek o delegalizację ONR jest przedmiotem rozpoznania w resorcie sprawiedliwości - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zobaczymy, jaki będzie wynik oceny tego wniosku i argumentacji, która została w nim ujęta - dodał.

Wniosek o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego złożył w zeszłym tygodniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Była to reakcja na zjazd i marsz tego ugrupowania, który odbył się w Gdańsku 14 kwietnia.

Ziobro pytany na konferencji prasowej, czy widzi potrzebę oraz podstawę prawną do delegalizacji ONR, stwierdził, że "każdy ma prawo składać wnioski do ministra sprawiedliwości i te wnioski są przedmiotem rozpoznania".



Taki wniosek trafił od pana prezydenta Adamowicza, o ile pamiętam. Jest on przedmiotem w tej chwili rozpoznania, toczą się procedury, zobaczymy, jaki będzie wynik tej oceny, która jest dokonywana i argumentacji, która została ujęta w tymże wniosku - dodał szef resortu sprawiedliwości.



W swoim trzystronicowym wniosku Adamowicz podkreślił, że działalność ONR "od wielu lat opiera się na podejmowaniu przedsięwzięć, w których wykorzystuje się retorykę nienawiści rasowej i narodowościowej".



Jak zauważył, 14 kwietnia, Gdańsk był miejscem "bezprecedensowej manifestacjObozu Narodowo-Radykalnego". Działacze tej organizacji najpierw mieli spotkanie w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, a potem przeszli głównymi ulicami miasta na Długi Targ.

(mn)