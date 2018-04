Obóz Narodowo-Radykalny jest legalnie działającą organizacją, a historyczna Sala BHP gdańskiej stoczni została wynajęta komercyjnie - tak szef Solidarności Piotr Duda odpowiedział na pytania o wzbudzającą kontrowersje decyzję ws. udostępnienia ONR-owi historycznego miejsca. W sobotę, w ramach obchodów 84. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego, w Sali BHP odbył się ogólnopolski zjazd organizacji. Później ulicami Gdańska przeszedł marsz ONR: jego kilkuset ubranych na czarno uczestników, niektórzy z zasłoniętymi twarzami, szło przez centrum miasta ze sztandarami z symbolem falangi, skandując m.in.: "Wielka Polska to nasz cel", "Tylko ONR", "Znajdzie się kij na lewacki ryj" czy "Śmierć wrogom ojczyzny".

Pytania o wynajęcie Obozowi Sali BHP padły w czasie środowego spotkania szefa Solidarności Piotra Dudy z dziennikarzami.

ONR nie jest nielegalną organizacją. Wydzierżawił sobie salę na cele komercyjne - oświadczył Duda.

Według niego, niestosowne jest zachowanie tych, którzy krytykują Solidarność, a sami nie zrobili w przeszłości nic, by historyczną salę wyremontować i ocalić.

Przewodniczący związku powtarzał, że Solidarność nie musi się ze swojej decyzji tłumaczyć, a na niektóre pytania - m.in. o kwotę, za którą sala została wynajęta - w ogóle nie odpowiedział.

Związek Zawodowy Solidarność wydzierżawił tą salę ko-mer-cyj-nie - podkreślił Piotr Duda, a dopytywany przez reporterkę RMF FM Annę Kropaczek: "komercyjnie - czyli za jaką kwotę?", odparł krótko: Komercyjnie - to nas nie obowiązuje informacja publiczna. Komercyjnie i tyle!

Podobna odpowiedź padła po pytaniu o to, czy Fundacja Promocji Solidarności wiedziała, komu dokładnie wynajmuje Salę BHP.

O koszty wynajmu ONR-owi tego historycznego miejsca próbował dowiedzieć się również gdański reporter RMF FM Kuba Kaługa. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski nie chciał jednak w ogóle komentować sobotniego wydarzenia, nie odpowiadał też na żadne pytania w tej sprawie.

Bez komentarza. Panie kolego, proszę sobie nagrać: "bez komentarza" i odtworzyć po każdym zadanym pytaniu - powiedział Lewandowski naszemu reporterowi.

Skierował go jednak do Fundacji Promocji Solidarności, która odpowiada za Salę BHP. Jej przedstawicieli nie było akurat w Gdańsku, poprosili o pytania mailem. Odpowiedź przyszła wymijająca: że to przewodniczący związku Piotr Duda odpowie na konferencji na wszelkie pytania...