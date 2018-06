Do niecodziennej sytuacji doszło w Zielonej Górze, gdzie 4-letnia dziewczynka wezwała pogotowie ratunkowe do nieprzytomnego ojca. Zaalarmowane służby od razu pojawiły się na miejscu. Ale nikt im nie otworzył drzwi. Gdy lekarz zobaczył otwarty balkon, długo się nie namyślał. Wspiął się po budynku i wszedł do mieszkania. Szybka reakcja prawdopodobnie uratowała życie nieprzytomnemu mężczyźnie.

