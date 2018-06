Brakuje operatorów alarmowego numeru 112. W całej Polsce urzędy wojewódzkie prowadzą ciągły nabór na to stanowisko. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie śląskim, tam brakuje prawie połowy potrzebnych pracowników. Operatorzy nie chcą pracować w tak trudnej i stresującej pracy za tak małe pieniądze.

Mamy ogromne braki, ludzie się zwalniają, nowi nie chcą się zatrudniać, nie ma chętnych do pracy ze względu na niskie zarobki - mówi Agata Kokosińska przewodnicząca związku zawodowego sierpień’ 80 w śląskim urzędzie wojewódzkim w Katowicach.

Operatorzy uważają, że ich praca jest bardzo ciężka i stresująca. To ciężka praca, bo ludzie którzy dzwonią często znajdują się w ciężkich sytuacjach, i ten stres i adrenalina przenosi się mimo wszystko na nas, i również to przezywamy - mówi jeden z operatorów.

Praca w Centrach powiadamiania ratunkowego odbywa się w trybie 12 godzinnych zmian, dziennej i nocnej. Zarobki korelują w granicach najniższej krajowej, zarabiamy na rękę mniej niż 2 tysiące złotych i to po trzech latach pracy. Koledzy czy koleżanki składają swoje cv do jakiś sklepów, dyskontów czy galerii handlowych bo już na stracie dostają więcej niż my czyli pracownicy urzędu wojewódzkiego - mówi jeden z operatorów.

Według danych niektórych urzędów wojewódzkich na zmianach pracuje: w województwie świętokrzyskim 35 osób na 46 stanowisk pracy, w dolnośląskim 65 osób na 95 etatów, w śląskim 99 osób na 139 etatów, w małopolskim CPR pracuje 68 osób na 105 etatów.

Według systemu, jeśli wszyscy operatorzy na danej zmianie są zajęci, to czekając na połączenie powyżej 30 sekund, połączymy się z innym wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego niż województwo z którego dzwonimy.

W całej Polsce, miesiąc po miesiącu trwa zmiana systemu numerów alarmowych. Policyjny numer 997 do końca roku zostanie automatycznie przekierowany na 112. Czyli wybierając 997 i tak połączymy się z operatorem numeru 112. Jednakże wraz z przekierowaniem numerów 997 na 112, wzrasta także ilość połączeń przychodzących do CPR. Widzimy większą ilość pracy, co raz częściej w Krakowie odbieramy telefony na przykład z północy kraju - mówi jedna z operatorek numer 112. Operatorzy, których jest mało, mają więc co raz więcej pracy za niskie płace. Prawdziwe problemy mogą zacząć się na jesieni, bo do końca roku już w całej Polsce numer 997 będzie automatycznie przekierowywany na 112.

O tym, że problem istnieje przyznają także urzędy wojewódzkie. Nie jest łatwo pozyskać osoby na to stanowisko, operatorzy są ciągle pooszukiwani to jest problem w skali całego kraju, mimo że nasze potrzeby są teraz zabezpieczone" - mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Już 10 maja operatorzy o problemach informowali ministerstwo. Wówczas z przedstawicielami operatorów spotkał się wiceminister MSWiA Paweł Majewski. Operatorzy przedstawili główne problemy z jakimi się borykają w czasie pracy.

Poza niskimi płacami uważają, że wciąż są bardzo duże problemy z lokalizacją połączeń alarmowych, w dużych miastach nie jest to problemem, ale problemy zaczynają się w mniejszych miejscowościach. System pokazuje czasami rozbieżności sięgające 5 kilometrów. W momencie kiedy operatorzy nie są w stanie dowiedzieć się szczegółowego adresu, takie błędy lokalizatora mogą stanowić duże przeszkody dla służb mających dojechać na miejsce. Operatorzy zwracają także szczególną uwagę na egzaminy recertyfikacyjne, które muszą przechodzić co 3 lata.

,Jest problem ze stabilnością pracy. Nie ma jasnych reguł egzaminowania, przeprowadzają je osoby które nie maja uprawnień operatorskich, nie ma możliwości odwołania się, bo to nie jest decyzja administracyjna, egzaminy nie są rejestrowane, po trzech latach pracy komisja sama stwierdza czy ktoś się nadaje czy nie - mówi Agata Kokosińska. Ponadto, jak mówią operatorzy przy tak ogromnym wzroście obsługiwanych zgłoszeń, nie posiadają oni ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej.

Z przedstawicielami centrów powiadamiania ratunkowego jeszcze w czerwcu ponowie ma spotkać się wiceminister Majewski.