Ze względu na wysoką temperaturę i brak opadów wzrasta zagrożenie pożarami – ostrzegają Lasy Państwowe. W większości kraju mamy duże zagrożenie pożarowe. Wg danych Państwowej Straży Pożarnej od początku marca lasy płonęły 3147 razy – aż 39 proc. to celowe podpalenia.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla siedmiu województw w zachodniej części Polski. Dzienna temperatura może wynieść nawet 32 stopnie. Według prognoz taka temperatura utrzyma się przez najbliższe dni.



Centrum Informacyjne Lasów Państwowych podaje, że w większości kraju obowiązuje duże zagrożenie pożarami. Na swojej stronie internetowej Lasy Państwowe zwracają uwagę, że czeka nas kolejny ciepły i słoneczny weekend, co oznacza, że w lasach będzie jeszcze bardziej sucho. "Kilka dni bez deszczu jeszcze bardziej obniży wilgotność ściółki. Tym bardziej należy pamiętać o niepalenie w lesie ognia" - wskazano.



Ze statystyk Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej LP wynika, że od początku roku lasy administrowane przez LP płonęły niemal tysiąc razy. Najwięcej pożarów wybuchło w kwietniu (523); łącznie spłonęło wtedy 183 ha lasów. Spokojniejszym miesiącem był maj. Leśnicy i strażacy musieli interweniować 365 razy, a ogień zniszczył niemal 70 ha lasów. Łącznie od początku roku wybuchło 975 pożarów, a zniszczeniu uległo niemal 272 ha lasów. W ubiegłym roku w tym samym okresie tereny leśne płonęły 510 razy.



LP powołują się też na dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, z których wynika, że od marca lasy, bez względu na rodzaj własności, płonęły 3147 razy. W ubiegłym roku w tym samym okresie (marzec-maj) zanotowano 1416 pożarów. Wciąż przyczyną wybuchu pożaru często są umyślne podpalenia. Stanowią one aż 39 proc. pożarów.



Lasy Państwowe przypominają, że przy dużym zagrożeniu pożarowym nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Dzieje się to w momencie, jeżeli przez kolejnych pięć dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 proc.



(mn)