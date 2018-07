Mokotowscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o zabójstwo popełnione w lipcu 1996 roku na warszawskim Ursynowie. Zginął wtedy 50-letni mężczyzna. Policjanci zabezpieczyli ślady, m.in. odciski palców, ale do tej pory nie było wiadomo, do kogo należą. Teraz udało się rozwikłać tę zagadkę dzięki nowej technologii - systemowi AFIS, pozwalającemu na automatyczne zakodowanie linii papilarnych i porównanie ich w ciągu kilku minut z zawartością bazy. 45-latek trafił już do aresztu. Grozi mu dożywocie.

