Sąd Rejonowy w Opolu aresztował na trzy miesiące trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo 23-letniego Amadeusza K. Całej trójce grozi dożywotnie więzienie.

Do zabójstwa doszło w czwartek nad ranem na klatce schodowej w kamienicy przy ulicy Armii Krajowej w Opolu. Amadeusz K. wyszedł do pracy. Gdy zamknął za sobą drzwi, domownicy usłyszeli krzyki i odgłosy kłótni. Kiedy chcieli sprawdzić, co się stało, do mieszkania osunął się ciężko ranny Amadeusz K. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł w wyniku ran zadanych nożem.

Policja tego samego dnia zatrzymała trzech podejrzanych. Są to 22-letni Jakub G., 23-letni Miłosz C. i 24-letni Bartłomiej W.

Podejrzany Miłosz C. znał zabitego. Dziewczyna Amadeusza K. była w przeszłości jego partnerką. Jak poinformował Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu, pokrzywdzony miał się przy niej źle wyrażać o jej byłym chłopaku.



Całej trójce przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa.

(mn)