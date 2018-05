​Jedna osoba odniosła obrażenia po wybuchu gazu w kamienicy w Gorzowie Wlkp. Na miejscu działają strażacy, jest policja i inspektorzy nadzoru budowlanego - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP Bartłomiej Mądry.

Zdjęcie ilustracyjne / Bartłomiej Paulus / RMF FM

Do eksplozji doszło około godz. 9:30 w mieszkaniu na parterze kamienicy przy ul. Łokietka. Strażacy interweniowali błyskawicznie, bo budynek znajduje się naprzeciw strażnicy JRG nr 2 i komendy miejskiej PSP. Do akcji skierowano cztery zastępy.

Do wybuchu doszło w kuchni. Prawdopodobnie gaz ulatniał się z nieszczelnej butli, którą znaleźli tam strażacy. Ratownicy ewakuowali z mieszkania kobietę. Była w ciężkim stanie, z licznymi poparzeniami. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Podczas sprawdzania budynku wyniesiono z niego jeszcze jedną butlę na gaz, która znajdowała się w piwnicy - powiedział Mądry.



Dodał, że służby medyczne udzieliły na miejscu pomocy starszej kobiecie mieszkającej na piętrze. Skarżyła się na kłopoty z sercem, wywołane stresującą sytuacją i hukiem.



Oględziny budynku rozpoczęli inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy sprawdzą, czy w wyniku wybuchu doszło do naruszenia konstrukcji. Na miejscu jest także przedstawiciel wydziału zarządzania kryzysowego gorzowskiego magistratu.

