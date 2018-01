Aż 1 097 208 Polaków nie dopełniło w zeszłym roku obowiązku wymiany dowodu osobistego. W 2017 roku niemal 5 milionom z nas skończyła się ważność tego dokumentu.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Większość Polaków wymieniła dowód na nowy, ale ponad jedna piąta obywateli nie dopełniła tego obowiązku. O godzinie 13:00 minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak oficjalnie poda te liczby. My znamy je już teraz.



Za brak ważnego dowodu osobistego prawo przewiduje nawet 5 tysięcy złotych grzywny. Choć jest to raczej martwy przepis. Policja nie będzie stukać do naszych mieszkań z pytaniem o to, czy mamy dowód czy nie. Urzędnicy też raczej nie będą wysyłać listów z grzywnami.

Ważniejsze są faktyczne konsekwencje. Bez dowodu nie da się założyć konta w banku, ciężko o kredyt. Jeżeli ktoś nie ma paszportu, to nie wyjedzie za granicę, ani nie załatwi niczego w urzędzie.

Dlatego o dowód osobisty warto zadbać. Zwłaszcza, że wyrobienie nowego, po utracie ważności starego - jest darmowe. Trwa maksymalnie 30 dni.

W tym rok ważność dowodu kończy się niemal dwóm milionom Polaków. Oto dokładne dane:

· Ilość osób, dla których data ważności dowodu osobistego upłynęła w zeszłym roku i nie mają ważnego dowodu osobistego - 1 097 208

· Ilość pełnoletnich obywateli RP, dla których dowody osobiste zostały unieważnione lub data ważności wspomnianych dokumentów upłynęła w 2017 roku i nie mają ważnego dowodu osobistego - 966 024

· Ilość pełnoletnich obywateli RP, dla których data ważności dowodu osobistego upłynie w 2018 roku - 1 978 338

· Ilość osób, które w 2017 r. ukończyły 18 lat (obywateli RP), które nie mają dowodu osobistego - 30 021

· Ilość pełnoletnich obywateli RP, które w 2017 r. uzyskały dowód osobisty (data ważności upływa w 2027 r.) - 5 172 922