20 jednostek straży gasi pożar składowiska odpadów w Pyszącej koło Śremu w Wielkopolsce. Dojeżdżają do nich kolejne jednostki straży z całego powiatu.

Trwa intensywna walka z żywiołem, zanim do miejscowych strażaków dotarło wsparcie z okolicy, ogień zdążył zająć ponad hektar składowanych tu odpadów. Jak wstępnie ustalił nasz reporter, w pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych, póki co nie ma więc potrzeby ewakuacji ludzi z okolicy, ale strażacy zaznaczają już teraz, że to będzie długa i trudna akcja.