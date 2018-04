Policja i prokuratura zajęły się sprawą nocnego pożaru magazynu z chemikaliami w Żywcu. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem, który późnym wieczorem opanował teren rozlewni rozpuszczalników. W czasie akcji gaśniczej do studzienek burzowych i dalej do rzeki Soły przedostała się woda użyta przez strażaków. Mieszkańcy zaalarmowali służby o pojawieniu się w rzece śniętych ryb: strażacy natychmiast ustawili specjalne zapory, by zanieczyszczenie nie przedostawało się dalej.

