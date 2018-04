Do 35 wypadków doszło w wielkanocny poniedziałek, do godz. 17.30. Zginęły w nich trzy osoby, a 38 zostało rannych. 166 skontrolowanych kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu - poinformował PAP podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji.

W wielkanocny poniedziałek, do godz. 17.30, na polskich drogach doszło do 35 wypadków / PAP/Darek Delmanowicz /

Jak wcześniej poinformowała policja, od Wielkiego Piątku do niedzieli wielkanocnej doszło do 180 wypadków, w których zginęło 17 osób, a 232 zostały ranne. W tym czasie zatrzymano 651 nietrzeźwych kierowców.

W Wielki Piątek na drogach zginęły cztery osoby, a 83 zostały ranne; doszło do 73 wypadków. W Wielką Sobotę było 58 wypadków - siedem osób zginęło, a 83 zostały ranne. W niedzielę wielkanocną w 49 wypadkach zginęło sześć osób, a 66 zostało rannych.



Na polskich drogach do wtorku potrwa akcja "Wielkanoc". Jak informowała PAP Komenda Główna Policji, w ramach akcji na drogi w całym kraju wyjedzie - w zależności od dnia - od 4 do 5 tys. policjantów. Szczególna uwaga zwracana jest na przekraczanie prędkości; kontrole obejmują również stan techniczny pojazdów, przewóz pasażerów oraz trzeźwość.