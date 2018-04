Polska policja opublikowała statystyki dotyczące wypadków, do których doszło w ostatnich dniach. W niedzielę było ich 49 - zginęło 6 osób, a 66 zostało rannych.

W Wielką Sobotę doszło do 58 wypadków. 7 osób zginęło, a 83 zostały ranne.



W Wielki Piątek na drogach zginęły 4 osoby, a 83 zostały ranne. Doszło do 73 wypadków.



Od piątku do niedzieli policja zatrzymała 651 pijanych kierowców.



Policjanci przypominają, że aby zadbać o bezpieczeństwo, przed wyruszeniem w drogę kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, by być wyspanym i wypoczętym. Należy sprawdzić stan techniczny auta, a także zabezpieczyć przewożony ładunek, który w trakcie zderzenia może być niebezpieczny dla kierowcy i pasażerów. Wszystkie przedmioty, które mogą się przemieścić w trakcie zderzenia, powinny być przewożone w bagażniku.

Nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności, to nie jest tor wyścigowy. Pomyślmy, że w naszym samochodzie są członkowie naszych rodzin, w innych samochodach podobnie, wiec noga z gazu i bezpiecznie do celu - zaapelował Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.