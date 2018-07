W niedzielę na stadionie PGE Narodowym wystąpi zespół The Rolling Stones. W związku z występem wyłączona z ruchu będzie część Saskiej Kępy. Niewykluczone jest również zamknięcie mostu Poniatowskiego.

The Rolling Stones wystąpią w Warszawie w ramach europejskiego tournee "Stones - No Filter". W programie koncertów tej trasy znajdują się takie przeboje, jak: "Satisfaction", "Paint It Black", "Tumbling Dice" i "Brown Sugar". Organizatorzy zapowiadają ich spektakularną oprawę wizualną.

Niedzielny koncert będzie czwartym występem Stonesów w Polsce. Ostatni raz zespół zagrał w naszym kraju w 2007 r. Wcześniej wystąpił w 1998 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w 1967 r. na dwóch koncertach w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.



O utrudnieniach w ruchu w związku z występem poinformowano na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Jak podano w komunikacie, w niedzielę w godz. 17.00-20.30 wyłączony z ruchu indywidualnego - za wyjątkiem pojazdów osób z identyfikatorami SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów - będzie obszar Saskiej Kępy, ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Można będzie natomiast przejechać wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.



Drogowcy nie wykluczają również całkowitego zamknięcia mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona, jeśli po koncercie widzowie ruszą tłumnie pieszo w kierunku centrum. Kursujące tamtędy tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane wówczas na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie także zastępcza linia autobusowa Z, kursująca od Pl. Zawiszy do Ronda Wiatraczna.



"Przed i po koncercie pociągi linii metra M2 będą kursowały z częstotliwością co 3 minuty, a pociągi na linii M1 po zakończeniu koncertu będą jeździły co 5 minut. Po koncercie uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 509 oraz 26" - dodano w komunikacie.



Legendarny zespół rockowy The Rolling Stones powstał w 1962 r. z inicjatywy Briana Jonesa, nieżyjącego pierwszego lidera i gitarzysty. Pierwszy oficjalny występ grupy w składzie: Jagger, Jones, Richards, Taylor i Stewart (ze wsparciem Micka Avoryego na bębnach) odbył się w lipcu 1962 r. w londyńskim Marquee Club. Zagrali jako "The Rollin’ Stones". Wkrótce do zespołu dołączyli Charlie Watts i Bill Wyman, a z nazwy zniknął apostrof.



Ich debiutancki album, wydany w 1964 r., zyskał ogromną popularność w Wielkiej Brytanii. W 1965 r. sukcesem zakończyła się ich amerykańska trasa, podczas której powstał kultowy przebój "(I Can’t Get No) Satisfaction".



W 1968 r. nagrali skandalizujący utwór "Sympathy For The Devil". Ich kolejna światowa trasa koncertowa odbyła się na początku lat 70. XX w. W 1975 r. miejsce Micka Taylora w zespole zajął Ronnie Wood. Sześć lat później zespół nagrał album "Tattoo You" z hitem "Start Me Up".



W 1986 r. The Rolling Stones otrzymali nagrodę Grammy za całokształt twórczości, a trzy lata później zostali przyjęci do Rock And Roll Hall Of Fame. W 2001 r. Mick Jagger otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety II.



Ostatni album studyjny zespołu pt. "Blue & Lonesome" ukazał się w grudniu 2016 roku.