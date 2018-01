Ze względu na prognozowane przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza w niedzielę w Krakowie będzie można korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Za bilety nie będą musieli płacić pasażerowie posiadający dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z tyloma osobami towarzyszącymi, ile miejsc jest w aucie.

Darmowa komunikacja obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK, a które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.



W ten sposób po raz kolejny darmowa komunikacja zostanie wprowadzona na podstawie prognozy, a nie - jak było wcześniej - w oparciu o średnią pomiarów na stacjach monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Po raz pierwszy darmową komunikację na takich zasadach wprowadzono w Krakowie we wtorek 2 stycznia.



W grudniu krakowscy radni znowelizowali zasady wprowadzania darmowej komunikacji w dni ze smogiem. IMGW w prognozach dzieli dobę na trzy części. W uchwale zapisano, że darmowa komunikacja będzie wprowadzana, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że średni poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w jednym z tych okresów przekroczy 100 mikrogramów na metr sześc., a w drugim 150 mikrogramów na metr sześć. i to przynajmniej na obszarze połowy miasta.