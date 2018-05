​Podlaska policja potwierdziła odnalezienie ciała mężczyzny, poszukiwanego od sobotniego wieczoru po tym, jak w Łomży skoczył do Narwi, by ratować innego, który skoczył z mostu.

Policjanci i strażacy przy współpracy płetwonurków ciał dwóch mężczyzn szukali od soboty. Jeden z nich skoczył do Narwi z mostu Hubala w Łomży. Według informacji policji, przekazanych przez świadków, drugi mężczyzna, który widział tę sytuację z plaży wskoczył do wody, żeby go ratować.

Policja nie ma informacji o mężczyźnie, który skoczył do wody jako pierwszy. Wiadomo, że ten, który chciał go ratować, miał 28 lat i pochodził z z woj. warmińsko-mazurskiego.



Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji powiedziała, że w środę ciało mężczyzny znaleźli strażacy OSP z Nowogrodu - 30 km od miejsca, gdzie poszukiwania się rozpoczęły.

W miejscu odnalezienia ciała nie natrafiono na żadne ślady drugiego z zaginionych - poinformowała.



Mł. asp. Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji potwierdził PAP, że rodzina po identyfikacji zwłok potwierdziła tożsamość zaginionego 28-latka.

Z uwagi na tragedię rodzinną ofiary policja nie udziela bardziej szczegółowych informacji na temat odnalezionego mężczyzny - dodał.



Policja poinformowała, że poszukiwania nie będą przerwane. Akcja trwa od czterech dni i będzie nadal prowadzona z wody, lądu i powietrza, aby odnaleźć ciało drugiego mężczyzny. Przeszukano już około 45 km.

