Strażacy z Łomży w Podlaskiem wznowili poszukiwania dwóch mężczyzn, z których jeden skoczył do Narwi, a drugi chciał pomóc tonącemu. Do zdarzenia doszło w sobotę.

Zdjęcia z akcji ratowniczej, w której uczestniczą ratownicy z Grupy Nadzieja Łomża / https://www.grupanadzieja.pl /

Jak wynika z policyjnych informacji, w sobotę o 17 jeden z mężczyzn skoczył do Narwi z mostu Hubala. Chwilę później wypoczywający nad rzeką ludzie usłyszeli wołania o pomoc. Jedna z osób postanowiła wejść do wody na ratunek. Był to mężczyzna, który niestety również zniknął pod wodą. Strażacy szukali ich przez klika godzin, do poszukiwań włączono nawet policyjny helikopter, ale mężczyzn nie odnaleziono.

W akcji brał udział policyjny helikopter / https://www.grupanadzieja.pl /

W niedzielę wznowiono poszukiwania.



(nm)