Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Dziękował wyróżnionym za prowadzaną przez nich działalność "dla bliźnich, dla rodaków". "Dziękuję, że ją realizujecie w tak wspaniały sposób" - oświadczył Duda.

Andrzej Duda / PAP/Radek Pietruszka /

Bardzo dziękuję za to niezwykłe spotkanie w bardzo szczególny dzień - w święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w święto Polonii i Polaków za Granicą - mówił prezydent podczas uroczystości.

Andrzej Duda pogratulował wszystkim odznaczonym działalności, którą "prowadzą, dla bliźnich, dla rodaków". Dziękuję, że ją realizujecie w tak wspaniały sposób - oświadczył prezydent. Wyraził nadzieję, że polskie flagi, które zostały wręczone organizacjom "będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza granicami".



Prezydent podkreślił, że to nasza historia spowodowała, że "Polacy rozsiani są na całym świecie, że mieszkają na wszystkich kontynentach". Dzisiaj, w dniu, w którym w szczególny sposób myślimy o naszych rodakach poza granicami, a oni myślą o nas, chciałem wszystkim Polakom mieszkającym z dala od Polski podziękować za tę działalność, którą prowadzicie dla Polski i dla polskości - zaznaczył.



Andrzej Duda zachęcał także wszystkich rodaków do wywieszenia biało-czerwonej flagi "na domach, blokach, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe".



Prezydent przypomniał, że zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, od środy 2 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, do końca roku na wszystkich budynkach administracji publicznej i rządowej zawisną flagi państwowe. Dziękuję za to. Chciałbym, żeby wszyscy do końca tego roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, widzieli, że Polska jest biało-czerwona - podkreślił.



Wyraził też nadzieję, że "pod biało-czerwoną", do końca 2018 r., a także później, Polsce uda się osiągnąć wiele sukcesów. A w pierwszej kolejności naszej reprezentacji w piłce nożnej, która niedługo rozpocznie mistrzostwa świata - mówił Andrzej Duda. Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita, niech żyje biało-czerwona! - oświadczył prezydent.



Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność społeczną i charytatywną - prezydent odznaczył siostrę Michaelę Rak, założycielkę i dyrektorkę Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.



Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej - za wybitne zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz za upowszechnianie wiedzy o Polsce - odznaczona została Iwona Drąg-Korga, nauczycielka polonijna i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. To samo odznaczenie, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stambule oraz za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymał Daniel Ohotski - przedstawiciel polonijnej społeczności Adampola.



Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP otrzymał również Władysław Strutyński, wykładowca uniwersytecki, wiceprzewodniczący Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie - za wybitne zasługi w krzewieniu polskości na Bukowinie oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii i za działalność polonijną.



Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Hiszpanii oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teologii - odznaczony został ojciec Marek Raczkiewicz, duszpasterz polonijny w Hiszpanii oraz wykładowca uniwersytecki. Takie same odznaczenie - za wybitne zasługi w promowaniu Polski na świecie oraz za propagowanie polskich tradycji kulinarnych - otrzymał Damian Wawrzyniak, właściciel restauracji "House of Feast" w Peterborough, propagator polskich tradycji kulinarnych w Wielkiej Brytanii.



Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczona została - za wybitne zasługi w działalności polonijnej oraz za upowszechnianie wiedzy o Polsce - Helena Usova założycielka i redaktor naczelna polonijnego czasopisma "Jutrzenka" w Republice Mołdawii.



Prezydent wręczył również flagi państwowe organizacjom z kraju oraz polonijnym. Flagi otrzymały m.in. organizacje harcerskie, polskie szkoły obchodzące jubileusz swojego powstania, hospicja, instytucje kościelne oraz kulturalne, a także organizacje "szczególnie zasłużone" w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.



Odznaczona przez prezydenta Iwona Drąg-Korga z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku - przemawiając w imieniu wyróżnionych - oceniła, że "pamięć państwa polskiego o Polakach mieszkających w różnych krajach świata jest bardzo ważna". Pokazuje, że nasze skromne czyny są istotne, że nasza praca przynosi owoce w postaci lepszego rozumienia spraw Polski na świecie, a w młodym pokoleniu kształtuje dumę z bycia Polakiem - powiedziała Drąg-Korga.



Jak zauważyła Polacy mieszkający zagranicą poprzez działalność w polonijnych organizacjach "naukowych, kulturalnych, społecznych czy oświatowych przekazują swoją wiedzę i umiejętności, aby kształcić nowe pokolenia oraz przechowywać i udostępniać polskie archiwa i pamiątki".



Drąg-Korga zapewniła, że Polonia "ma siły, aby powalczyć o dobre imię Polski" oraz mówić na świecie o osiągnięciach Polaków, ich bohaterstwie oraz "walce o wolność i pokój".



Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.



2 maja obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto ustanowione w 2002 r. przez Senat w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości.