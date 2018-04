Wszyscy turyści, którzy planują spędzić piątek na bieszczadzkich szlakach muszą wziąć pod uwagę, że po południu w górach mogą wystąpić burze.

Ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Arkadiusz Kawalec poinformował, że w Bieszczadach, poza górnymi partiami gór, panują wiosenne warunki pogodowe. W bieszczadzkich dolinach temperatura powietrza waha się od czterech do siedmiu stopni Celsjusza. W ciągu dnia termometry pokazują nawet 20 stopni - zauważył Kawalec.

W partiach szczytowych Bieszczad nadal obowiązuje jednak nieznaczne zagrożenie lawinowe. Pierwszy stopnień zagrożenia lawinowego dotyczy m.in. masywów Wielkiej Rawki, Połoniny Caryńskiej, Tarnicy i Szerokiego Wierchu - przypomniał Kawalec. Na północnych i północno-wschodnich stokach powyżej ok. 950 m n.p.m. zalega jeszcze pokrywa śnieżna. "Lokalnie dochodzi ona nawet do 100 cm.



(nm)