Amfetaminę, marihuanę i tabletki ecstasy zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Narkotyki o wartości ok. trzech milionów złotych należały do dwóch mężczyzn, którzy według podejrzeń śledczych mieli zorganizować w Polsce nowy szlak przemytu. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie dilerów to efekt kilkumiesięcznej policjantów z Chełma. W jednym z wrocławskich hoteli przy mężczyznach znaleziono amfetaminę i tabletki ecstasy. Wyglądało na to, że przygotowywali narkotyki do dalszej podróży. Mundurowi zabezpieczyli 15 litrów płynnej amfetaminy, z której można wytworzyć ok. 60 kilogramów proszku (siarczanu) o czarnorynkowej wartości 2,4 milionów złotych. Natomiast z całości ujawnionych narkotyków przeznaczonych do sprzedaży zysk mógł wynieść 2,7 mln zł.

Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte ok. 3 miliony złotych / CBŚP / CBŚP



Według śledczych mężczyźni zorganizowali szlak przemytu narkotyków pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej, by docelowo rozprowadzać je wśród tworzonej w Polsce sieci tzw. "hurtowych" dilerów. Wszystko wskazuje na to, że na polski rynek oprócz amfetaminy i tabletek ecstasy miała trafiać także marihuana i kokaina.



W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni obecnie przebywają w areszcie.



Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dwóch dilerów CBŚP





(nm)