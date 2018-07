Akt o oskarżenia przeciw Adamowi B. - jednej z osób podejrzanych o propagowanie faszyzmu - trafił w piątek do sądu w Wodzisławiu Śląskim - dowiedziała się PAP. Oskarżony, to jedna osób z zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w maju 2017 r.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w piątek, że w tej sprawie akt oskarżenia skierowała do sądu nadzorująca śledztwo ABW Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przychylając się do wniosku B. o dobrowolne poddanie się karze.

Adamowi B. zarzucono publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin Adolfa Hitlera - podał Żaryn. Według śledczych podczas tych obchodów pochwalano i afirmowano rządy nazistowskie, umiejętności przywódcze i głoszone przez Hitlera wartości, a także prezentowano i wykorzystywano, zawierające treść lub odwołujące się do symboliki nazistowskiej.



Akt oskarżenia obejmuje tez posiadanie przez B. broni palnej bez wymaganego zezwolenia - pistoletu oraz 16 sztuk amunicji.



Żaryn wyjaśnił, że Adam B. przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę oraz złożył wyjaśnienia, a prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia wraz z wnioskiem B. o dobrowolne poddanie się karze.



Rzecznik przypomniał, że postępowanie wobec pozostałych podejrzanych jest w toku.



