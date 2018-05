Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia mężczyzny przez policjanta w Opolu może zostać przekazane innej prokuraturze. Służby z Opola przygotowały wniosek w tej sprawie, który ma trafić do prokuratora regionalnego we Wrocławiu. Przypomnijmy, że w minioną środę policjant strzelił do mężczyzny, który trzymał w ręce pneumatyczny pistolet, a wcześniej uszkodził samochód.

REKLAMA