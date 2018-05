Około godziny 12:00 w pobliżu komisariatu przy ulicy Cmentarnej w Opolu doszło do strzelaniny, w wyniku której zmarła jedna osoba. Na miejscu są służby. Teren został ogrodzony.

Według naszych ustaleń do strzelaniny doszło, gdy policjanci z komisariatu zauważyli, że przed budynkiem nieznany mężczyzna niszczy samochód. Dwóch funkcjonariuszy wybiegło z komisariatu i próbował zatrzymać wandala.

Ten na widok mundurowych sięgnął do kieszeni, wyciągnął pistolet i oddał strzał. W drugiej ręce cały czas trzymał narzędzie, którym niszczył samochód. Policjanci próbowali się ukryć. Wtedy z komisariatu wybiegł oficer dyżurny, a ponieważ mężczyzna cały czas trzymał broń, mundurowy oddał w jego kierunku kilku strzałów. 43-letni mężczyzna został ranny. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, ale pomimo reanimacji mężczyzna zmarł.

