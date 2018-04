Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Taką informację podał jego adwokat Roman Giertych.

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Gawłowskiego. Dziś parlamentarzysta wraz ze swoim adwokatem Romanem Giertychem stawił się w prokuraturze w Szczecinie.





Czekaliśmy wczoraj do godz. 22 w mojej kancelarii na realizację zatrzymania. Nie nastąpiła, stąd pojawiliśmy się dzisiaj tutaj w prokuraturze w Szczecinie po to, aby może wreszcie usłyszeć, co prokuratura tak naprawdę ma do pana posła Gawłowskiego - stwierdził Giertych. Jestem przekonany, że w sądzie sprawa zostanie wyjaśniona całkowitym uniewinnieniem pana posła - dodał.



Giertych stwierdził, że jeżeli dojdzie do zatrzymania posła PO to "będziemy mieli do czynienia z pierwszym więźniem politycznym Jarosława Kaczyńskiego". Chwilę później sam napisał na Twitterze: "CBA zatrzymało formalnie Gawłowskiego".





Pan poseł nie tylko nie unika prokuratury, ale wręcz jest namolny - zauważył adwokat. Już miesiąc temu tutaj byliśmy i zarzutów nie usłyszeliśmy - przypomniał.







Ja od trzech miesięcy nie posiadam immunitetu - sam się zrzekłem. Prokuratura od 3 miesięcy mogła mi - jeżeli miała podstawy i dowody - postawić zarzuty - mówił przed wejściem do prokuratury Stanisław Gawłowski. Nie ma żadnych dowodów, a to, co państwo jako dziennikarze opublikowaliście, ewidentnie świadczy o tym, że zeznania osób związanych z PiS to zwykłe pomówienia - dodał.



Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zamierza przedstawić Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Wówczas miał przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych.