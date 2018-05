Policja w Salerno, na południu Włoch, znalazła w sobotę Polkę i jej miesięczne dziecko, które kobieta wykradła ze szpitala, by nie dopuścić do tego, by oddano je do placówki opiekuńczej. Wniósł o to sąd dla nieletnich, bo Polka w chwili porodu była pijana.

Zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

REKLAMA