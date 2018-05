​Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w gmachu Sejmu w Warszawie. Oraz ciąg dalszy protestu opiekunów niepełnosprawnych... w tym samym budynku, przy Wiejskiej w stolicy. Tak zapowiada się nowy tydzień w polityce.

Protest osób niepełnosprawnych i opiekunów w Sejmie trwa już ponad miesiąc / Marcin Obara / PAP

W piątek w gmachu Sejmu przy Wiejskiej zbierze się kilkuset parlamentarzystów z krajów zrzeszonych w NATO. Będą dyskutować o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla światowego bezpieczeństwa. Ich spotkanie potrwa do kolejnego poniedziałku. Tymczasem w budynku Sejmu od ponad miesiąca (od 18 kwietnia) trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jeśli do piątku nie będzie porozumienia, miejsce, gdzie są protestujący ma zostać specjalnie wygrodzone. Zapowiedział to w mijającym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Protestujący przypominają wciąż o swoim postulacie. To dodatek w wysokości 500 złotych miesięcznie dla każdej osoby z niepełnosprawnością w Polsce.

Konkrety w sprawie największego lotniska w Polsce?

Nowy tydzień może przynieść też konkrety w sprawie nowego, największego lotniska w Polsce, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w gminie Baranów w powiecie grodziskim na Mazowszu. Mieszkańcy czekają aż rząd przedstawi brane pod uwagę lokalizacje pasów startowych.

Na 17 czerwca mieszkańcy Baranowa zaplanowali referendum, w którym wypowiedzą się, czy chcą budowy lotniska na swoim terenie. Żeby referendum mogło się odbyć, potrzebna jest zgoda wojewody mazowieckiego, na którą mieszkańcy wciąż czekają. Pierwszy samolot z CPK ma wystartować za 9 lat.

Tymczasem w innej części Mazowsza, w Siedlcach, w piątek pierwsi pacjenci odbiorą leki w aptece na podstawie recepty elektronicznej. To w ramach pilotażu e-recepty, który trwa tam od lutego. Do tej pory były to głównie testy systemu informatycznego. Teraz e-recepty mają zrealizować pierwsi mieszkańcy. Przepisane preparaty lekarz wpisze do systemu umieszczonego w chmurze. Dostęp do niej będą mieć też farmaceuci.

(ph)