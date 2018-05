Sejm Dzieci i Młodzieży jednak odbędzie się 1 czerwca? Marszałkowie przełożonego posiedzenia, byli marszałkowie i posłowie tego dziecięcego parlamentu chcą zorganizować własne, alternatywne spotkanie poza terenem Sejmu RP. W czwartek Kancelaria Sejmu poinformowała o przełożeniu posiedzenia na wrzesień ze względu na trwający w budynku protest niepełnosprawnych i ich rodziców.

01.06.2017. Uczestnicy XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży / Radek Pietruszka / PAP

Tu nie ma polityki, chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni z niepełnosprawnymi, nie damy się z nimi skłócić - mówi RMF FM jeden z organizatorów.

Organizatorzy chcą rozszerzyć formułę i zmienić nazwę spotkania. Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży miało zebrać wszystkich posłów odwołanej sesji i wszystkie młode osoby, którym los polskiego parlamentaryzmu i debaty publicznej leży na sercu.

Chcemy pokazać, że przekonanie, że młodzież jest obojętna to nieprawda - mówi RMF FM Filip Górski Chcemy pokazać, że są też osoby, którym leży na sercu godność człowieka, prawo do wyrażania własnych poglądów, do wejścia do Sejmu - dodaje.

Organizatorzy zwrócili się z prośbą o udostępnienie odpowiednich sal do Uniwersytetu Warszawskiego. Trwają rozmowy w tej sprawie. Po posiedzeniu miałby odbyć wspólny przemarsz przed budynek Sejmu.