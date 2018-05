Adam Nawałka wybrał szeroką kadrę na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Rosji! Wśród 35 powołanych są wszyscy najważniejsi zawodnicy, którym w ostatnich miesiącach ufał selekcjoner. Brakuje jedynie sprawdzanego w marcowych meczach towarzyskich Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok.

Rozpatrując ewentualne niespodzianki, trzeba zwrócić uwagę na najmłodszych spośród powołanych. Adam Nawałka docenił postawę w Ekstraklasie Sebastiana Szymańskiego z Legii Warszawa i Szymona Żurkowskiego z Górnika Zabrze. Młodych zawodników trudno traktować jako faworytów nawet do wyjazdu na zgrupowanie do Arłamowa, ale to dla nich sygnał, że są obserwowani, a sztab kadry docenia ich postępy.

Szansę w końcówce sezonu wykorzystał obrońca Southampton Jan Bednarek. Jemu miejsce w szerokiej kadrze dało kilka występów i gol w Premier League. Selekcjoner postawił też na Pawła Dawidowicza, który w tym sezonie gra we włoskim Palermo w Serie B.

Tomaszewski: Robert, odejdź z Bayernu! Tam cię nienawidzą Orzeł Górskiego, słynący z ciętego języka, ponownie zabiera głos. Tym razem apeluje do Roberta Lewandowskiego o jak najszybsze opuszczenie Bayernu Monachium. Ma to przynieść korzyść naszej reprezentacji podczas mistrzostw świata w Rosji. Jan Tomaszewski w rozmowie z Pawłem Pawłowskim zdradza... czytaj więcej

Miejsca w szerokiej kadrze dostali także dwaj klubowi koledzy wspomnianego już Szymona Żurkowskiego, także pomocnicy: Damian Kądzior i Rafał Kurzawa. W gronie 35 powołanych jest także wracający po kontuzji skrzydłowy Lecha Poznań Maciej Makuszewski. Mimo kłopotów zdrowotnych i braku gry w ostatnim czasie na liście znalazł się także Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa. Załapał się także Przemysław Frankowski, ale ze składu wypadł inny piłkarz Jagiellonii Taras Romanczuk.

Ciekawie wyglądać będzie rywalizacja napastników o miejsca w reprezentacji na mundial. Oprócz pewniaków: Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika na liście są Dawid Kownacki, Krzysztof Piątek, Łukasz Teodorczyk i Kamil Wilczek. Atutem pierwszego z nich jest możliwość także gry na skrzydle. Wilczek z kolei od kwietnia imponuje skutecznością.

Za tydzień Adam Nawałka ogłosi, którzy z powołanych piłkarzy dostaną zaproszenia na zgrupowanie w Arłamowie. Wiadomo, że pojawi się tam czterech bramkarzy, a więc wszyscy z szerokiej listy: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartosz Białkowski i Łukasz Skorupski. 5 czerwca selekcjoner ogłosi 23-osobową kadrę na mistrzostwa świata.

Wśród powołanych jest 11 piłkarzy występujących w Ekstraklasie i 24 grający zagranicą. W tym gronie najwięcej jest przedstawicieli włoskich klubów - to łącznie 9 piłkarzy. W Bundeslidze gra czterech powołanych, trzech w angielskiej Premier League. Wyspiarski futbol w kadrze reprezentują też występujący w drugiej lidze angielskiej Kamil Grosicki i Bartosz Białkowski. Na liście są też przedstawiciele ligi francuskiej, duńskiej, belgijskiej, bułgarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Nawałka postawił na czterech piłkarzy Legii Warszawa. Po trzech przedstawicieli na szerokiej liście mają Górnik Zabrze i Sampdoria Genua.