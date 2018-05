Premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym, na bieżąco odbiera meldunki o przebiegu akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Do wstrząsu doszło w kopalni Zofiówka / Józef Polewka / RMF FM



Nadal nie ma kontaktu z czterema górnikami, zaginionymi w sobotę po tąpnięciu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Od piątego górnika, przygniecionego ciężkimi elementami, ratowników dzieli ok. 30 metrów. Aby móc go wydostać, zastępy ratownicze budują pod ziemią tzw. lutniociąg doprowadzający powietrze.



W sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki odwiedził kopalnię Zofiówka; spotkał się ze sztabem akcji ratowniczej, przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej i nadzoru górniczego. Szef rządu odwiedził też poszkodowanych górników w jastrzębskim szpitalu.



Cały czas mamy ogromną nadzieję, że akcja ratunkowa zakończy się powodzeniem - podkreślał Morawiecki. Na pewno natura, z którą się teraz zmagamy (...) jest i była nie do przewidzenia, ale w tym momencie robimy absolutnie wszystko co w naszej mocy, żeby tych górników, którzy tam jeszcze zostali, uratować - zapewnił.

