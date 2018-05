Policja z Kłobucka w Śląskiem szuka sprawców napadu w Borze Zajacińskim. Wiadomo, że napastników było co najmniej trzech. Uciekli samochodem, którego zdjęcia publikuje teraz policja.

Tego auta poszukuje policja / Policja /

Policja z Kłobucka w Śląskiem szuka sprawców napadu w Borze Zajacińskim. Wiadomo, że napastników było co najmniej trzech. Uciekli samochodem, którego zdjęcia publikuje teraz policja.

Do napadu doszło 28 kwietnia. Około 13.30. do sklepu w tej miejscowości weszło trzech mężczyzn. Wszyscy byli zamaskowani. Napastnicy zastraszyli pracującą tam kobietę, ukradli pieniądze i uciekli. Najprawdopodobniej wsiedli do wiśniowego bądź bordowego samochodu. Teraz policja publikuje zdjęcia pojazdu i prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają ten samochód.





Bordowego auta poszukuje policja / Policja /





Samochód posiada charakterystyczne cechy:

- srebrne listwy ozdobne wokół szyb;

- naklejkę koloru białego w kształcie kwadratu z lewej strony tylnej klapy bagażnika na wysokości tablicy rejestracyjnej;

- napis lub naklejkę nad listwą ozdobną tylnych lewych drzwi;

- napis lub naklejkę z lewej strony przedniej klapy silnika nad lampą;

- hak holowniczy;

- relingi dachowe;

- antena umiejscowiona w tylnej części dachu;

- brak dekielka (lub dekielek pomalowany na ciemno) na alufeldze tylnego lewego koła.

Numer rejestracyjny pojazdu słabo czytelny - najprawdopodobniej początkowe litery to "OOL..." lub "OKL...".

Jeśli ktoś ma informacje dotyczące samochodu i napadu, policjanci proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku: emailowo: dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl, lub telefonicznie: (34) 310 92 55, (34) 310 92 80 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 i 112.