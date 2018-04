"To skoordynowanie akcji wobec rodziny pana posła ma bezpośredni związek z działaniami politycznymi wobec jego osoby" - powiedział tuż po godzinie 18 w piątek, po wyjściu z prokuratury w Szczecinie, mecenas Roman Giertych. Jest on pełnomocnikiem posła PO Stanisława Gawłowskiego, którego przesłuchanie trwało około sześciu godzin. "Nie wiem, gdzie został zabrany" - stwierdził Giertych. I jak dodał "prawdopodobnie do izby zatrzymań". Polityk PO usłyszał pięć zarzutów korupcyjnych. Do wszystkich się odniósł, ale do żadnego nie przyznał. Prokuratura Krajowa nie poinformowała, czy skierowała do sądu wniosek o areszt. Ma na to 48 godzin.

Mecenas Roman Giertych po wyjściu z prokuratury / Marcin Bielecki /PAP

REKLAMA