Bardzo ważnym dla Polaków dziedzictwem świętego Jana Pawła II jest jego lekcja patriotyzmu - powiedział PAP postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego papieża ksiądz Sławomir Oder. W piątek mijają 4 lata od kanonizacji Jana Pawła II.

Jan Paweł II / Eric Vandeville / PAP/Abaca

Dla nas szczególnie ważne i aktualne znaczenie, w związku ze stuleciem niepodległości, powinno mieć to, czym był patriotyzm według Jana Pawła II- powiedział ksiądz Oder, który pełni obecnie funkcję wikariusza sądowego Trybunału Zwyczajnego diecezji rzymskiej. U Jana Pawła II bardzo istotną kwestią , jeśli chodzi o przeżywanie patriotyzmu, jest zawsze szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego godności- dodał. Gdy dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób przeżywać ten patriotyzm, to Ojciec Święty wskazuje z jednej strony na poszanowanie wspólnego dziedzictwa, ale również na postawę otwarcia na zewnątrz, na wspólny europejski dom, a zarazem możliwość budowy polityki w duchu szacunku dla godności każdego człowieka i troski o dobro wspólne - podkreślił.

Postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego przypomniał, że papież wskazywał wzory "świętych- patriotów". Kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do naszej ojczyzny, to w swych rozważaniach historycznych mówił o wkładzie świętych w utrzymanie dziedzictwa, któremu na imię Polska, polskości i patriotyzmu - zauważył. Święci to byli ludzie, którzy potrafili zatrzymać się nad każdym człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym. To była świętość umotywowana koniecznością wyjścia naprzeciw potrzebom drugiego człowieka - dodał Oder. Zwrócił także uwagę na kontynuację między pontyfikatem Jana Pawła II i Franciszka.

Gdy dzisiaj przyjmujemy z pewną naturalnością pontyfikat Franciszka, który nam się podoba, który nas zachwyca, to należy zauważyć, że pontyfikat ten został niejako przygotowany przez wybory dokonywane przez Jana Pawła II oraz jego styl - zaznaczył duchowny. To tam było to prawdziwe przejście do nowej epoki w życiu Kościoła, które dzisiaj przynosi swoje owoce również w postaci obecnej formy posługi Franciszka - dodał.



Ksiądz Oder wyraził przekonanie, że o tej kontynuacji świadczą takie inicjatywy Franciszka, jak zapowiedziany na październik synod biskupów na temat młodzieży. To, jak podkreślił, następstwo Światowych Dni Młodzieży, których pomysłodawcą był polski papież. Wśród wspólnych tematów bliskich obu papieżom wymienił podkreślanie roli kobiet w Kościele.