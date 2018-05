Będzie referendum w Baranowie w sprawie lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego. Nie ma podstaw do uchylenia uchwały gminy w tej sprawie przez wojewodę. Rada Gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca. W środę przez prawie pięć godzin trwało spotkanie w Baranowie pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda z mieszkańcami i wójtem gminy.

Mieszkańcy Baranowa, podczas spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołajem Wildem / Jakub Kamiński / PAP

Na spotkanie z rządowym pełnomocnikiem licznie przybyli mieszkańcy, często w emocjonalnych słowach, pytali wiceministra Mikołaja Wilda o swoją przyszłość, w związku z planowaną przez rząd budową CPK. Dopytywali m.in. o wykup ziemi, ceny gruntu, odszkodowanie, gwarancję pieniędzy na koncie, prowadzenie działalności rolniczej. Mówili, że będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości.

W trakcie spotkania mieszkańcy dowiedzieli się m.in. o tym, że trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski) są wyznaczone na obszar inwestycji CPK, obejmujący łącznie 66,2 km kwadratowych. Jak mówił Wild, to jest maksymalny obszar, z którego zostaną wyodrębnione dwie lokalizacje. Ostateczna lokalizacja zostanie wskazana w 2020 roku.

To spotkanie pozwoliło mieszkańcom poznać mniej więcej teren, gdzie Centralny Port Komunikacyjnym będzie zlokalizowany. Nie padły odpowiedzi na konkretne pytania w tej sprawie. Nadal obracamy się w dość dużym obszarze. Konkretne decyzje mają zapaść za dwa lata. Ten czas oczekiwania jest bardzo długi. Wydaje mi się, że chyba najtrudniejsze jest życie w pewnej niepewności. Chciałbym, aby te sprawy związane z konkretną lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego stały się faktem - powiedział dziennikarzom po spotkaniu wójt Gminy Baranów.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Port powstanie na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Rada Gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca.

(j.)