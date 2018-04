Z udziałem minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza zebrała się Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbywa się w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". "Przyszliśmy z konkretnymi propozycjami, jedna z nich dotyczy ustawowego zrównania renty socjalnej z rentą minimalną" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Poinformowała, że roczny koszt tego rozwiązania to 540 mln zł.

Elżbieta Rafalska / Tomasz Gzell / PAP

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Składa się z pięciu przedstawicieli organów administracji publicznej, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie jest to więc spotkanie z osobami protestującymi w Sejmie.



W dzisiejszym porządku jest aktualna sytuacja osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenie do dyskusji, a potem postulaty kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami "za niezależnym życiem" - podała minister Rafalska.



Prosiłabym (...) - do tych osób, które nas tak surowo oceniają - o elementarną uczciwość w ocenie naszych działań - dodała.

Rafalska: Przygotowujemy ustawowe zrównanie renty socjalnej z rentą minimalną

Propozycja rozwiązania ustawowego dotyczy zrównania renty socjalnej z rentą minimalną - powiedziała Rafalska podczas posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Wskazała, że dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.



Poinformowała, że roczny koszt zrównania obu świadczeń to 540 mln zł. Podkreśliła przy tym, że już w roku 2017 renta socjalna, po raz pierwszy od wielu lat, wzrosła o 13 proc.



Nie mówię tu tego, żeby komukolwiek wypominać, że podnieśliśmy tę kwotę, tylko żeby pokazać w sposób absolutnie wymierny, że w 2017 r. pamiętaliśmy też o osobach niepełnosprawnych i o podniesieniu minimalnej emerytury i że mamy dzisiaj kolejną propozycję. Chcielibyśmy, żebyście państwo nam po prostu zaufali i wierzyli w to, że kierujemy się chęcią docelowego, kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych, ale taki program, taki projekt nie rodzi się z dnia na dzień - powiedziała Rafalska.



Zrównanie renty socjalnej z minimalną jest jednym z postulatów rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy - wraz z podopiecznymi - od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Oprócz tego protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

"Tylko we współpracy można wypracować program pomocy niepełnosprawnym"

Tylko we współpracy i zrozumieniu złożoności problemów osób niepełnosprawnych możemy wypracować kompleksowy program pomocy, który będzie odpowiadał też na bieżące problemy - powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej.



Zapewniła, że choć pewnie popełniono "pewne błędy", to praca na rzecz osób niepełnosprawnych była w ministerstwie "na pewno prowadzona".



Myślę, że wyzwań i bieżących problemów jest sporo. Liczę, że tylko w dobrej współpracy i rozumieniu złożoności problemów osób niepełnosprawnych możemy wypracować taki kompleksowy program - powiedziała Rafalska. Dodała, że musiał być to program, który będzie musiał też odpowiadać na bieżące wydarzenia i potrzeby.



Widzę ile szkody zostało wyrządzonych z powodu bardzo pośpiesznych decyzji, złych rozwiązań prawnych - mówiła minister. Według niej, te złe rozwiązania "niezwykle zapętlają w pewną trudną sytuacje prawną". Jak wyjaśniła, związane jest to z tym, że w związku z wcześniejszymi rozwiązaniami różne grupy mają różne prawa nabyte. To rodzi głębokie poczucie niesprawiedliwości. Chciałabym takich sytuacji uniknąć - dodała.



Szefowa MRPiPS, zaznaczyła, że oczywiście, rząd chce "gasić wszystkie pożary i wszystkie konflikty", ale jednocześnie ona jako minister odpowiada za całą politykę prowadzoną wobec osób niepełnosprawnych.



Być może ta komunikacja zewnętrzna, werbalna, może ten przekaz nie był wystarczająco mocny, może nie dotarł do ogółu jak bardzo zajmujemy się problemami osób niepełnosprawnych. Pewnie popełniliśmy błędny, ale taka praca w tym resorcie na pewno była prowadzona - podkreśliła.



Zwracając się do członków Rady powiedziała: "Dziękuję, że możemy korzystać z państwa doświadczeń, kompetencji, uwag, a również z krytyki". Dodała, że opowiada się za krytyką, z której ma wyniknąć jakaś wartość dodana, która będzie służyła osobom niepełnosprawnym.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dowiedział się od przedstawicieli resortu pracy, że ma pojawić się nowa propozycja zwiększenia finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.



Nie wiadomo więc co dalej z zapowiedzianym mgliście przez premiera w zeszłym tygodniu nowym podatkiem dla najbogatszych.



Jest z naszej strony determinacja, by ten protest w Sejmie zakończyć - usłyszałem dziennikarz RMF FM od podwładnych minister Elżbiety Rafalskiej.





