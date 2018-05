Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podczas Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, na specjalnie zwołanej konferencji poprosiła, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych zakończyli protest w Sejmie. Przypomnijmy, opiekunowie protestują od 18 dni.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych trwa już 18. dzień / PAP/Jakub Kamiński / PAP

Dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - podkreśliła Rafalska na konferencji prasowej w siedzibie resortu. Dodała jednak, że obchody te odbywają się w "szczególnych okolicznościach, w dniach, w których trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych".



Chcielibyśmy, by ten protest się zakończył i bezustannie apelujemy do rodziców o zakończenie tego protestu, ale dla nas, strony rządowej odpowiedzialnej za politykę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych to też okoliczność by osobom niepełnosprawnym, ale też wszystkim Polakom powiedzieć o działaniach, które na rzecz osób niepełnosprawnych są prowadzone - podkreśliła minister Rafalska.



Rządowi niezwykle zależy na tym, by doszło do kompromisu, odpowiedzieliśmy na dwa postulaty, jeżeli drugi postulat ws. dodatku rehabilitacyjnego ma inny charakter, to prawdziwy kompromis polega na tym, że spotykamy się w połowie drogi - stwierdziła Rafalska.



Podkreśliła, że "w ciągu dwóch lat rządów PiS - w roku 2016 i 2017 wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemalże do 3 mld zł". Do najważniejszych wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych Rafalska zaliczyła wzrost w marcu 2017 r. renty socjalnej "niemalże o 100 zł", czyli o 13 proc.

I ten wzrost został zaproponowany nie w warunkach protestu, nie w warunkach oczekiwań, tylko był propozycją rządową, która została przyjęta. I taki wzrost, jaki my zaproponowaliśmy, nie był zrealizowany przez cztery lata rządów naszych poprzedników. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i minimalną emeryturą będzie to wzrost na poziomie 39,2 proc. - powiedziała Rafalska.

Tymczasem w sobotę o 13 w Warszawie ma się rozpocząć pikieta poparcia dla protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jesteśmy otwarci na rozmowy ze stroną rządową. Ale proponuje nam się projekty które nie będą działać - mówią w rozmowie z RMF FM niepełnosprawni od 18-stu dni protestujący na sejmowych korytarzach. Jak podkreślają: nierozwiązany pozostaje problem dodatku w wysokości pięciuset złotych.



