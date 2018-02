Czy Polska Fundacja Narodowa, powołana do tworzenia korzystnego wizerunku Polski na świecie, spełnia swoje zadanie? Od kilku tygodni nasz kraj mierzy się z potężną krytyką w związku z uchwaleniem ustawy o IPN, na razie nic jednak nie wskazuje na to, że Polska z powodzeniem odpiera atak. Polska Fundacja Narodowa dopiero wczoraj przystąpiła do akcji.

