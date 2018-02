Prywatna fundacja filantropijna z Bostonu Ruderman Family Foundation rozpoczęła w internecie kampanię wideo przeciw nowelizacji polskiej ustawy o IPN. Wzywa w niej władze USA do zerwania relacji z Polską - informuje na swej stronie "Jerusalem Post".

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo zamieszczony przez fundację pojawia się napis w języku hebrajskim i angielskim: "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust".



Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić - mówi młody mężczyzna na początku filmu. Zostanę zamknięta - wtóruje mu młoda dziewczyna. Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach - pyta inny młody mężczyzna. Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć.



Następnie wszyscy wypowiadają słowa: "polski Holokaust".



Kampania wzywa USA do zawieszenia wszelkich stosunków z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów" i uruchamia zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: "Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia polskiego prawa negującego Holokaust!".

Polska Fundacja Narodowa odpowiada na klip

Polska Fundacja Narodowa zareagowała na klip fundacji i opublikowała wideo z przemówieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa podczas jego wizyty w Polsce w lipcu ub. roku.

Przybyliśmy do was, aby przekazać wam bardzo ważną wiadomość: Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym też podziękować całemu narodowi polskiemu za gościnność okazaną naszym żołnierzom w Waszym kraju - mówił wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych.



Żołnierze ci nie są tylko dzielnymi obrońcami wolności, ale są też symbolem zaangażowania Ameryki w zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i miejsca w silnej i demokratycznej Europie. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze: w polskim narodzie widać duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo jesteście silni wspaniałym duchem - dodał.



W teledysku zamieszczono ujęcia zarejestrowane podczas wizyty Trumpa w Polsce - m.in. z jego przemowy oraz obrazy wiwatujących tłumów, czy powiewających obok siebie flag polskiej i amerykańskiej. Obok nich przedstawiono polskie krajobrazy, a także zdjęcia polskich miast - w tym Warszawy i Krakowa. Wideo zawiera również sceny z Powstania Warszawskiego m.in. z wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ul. Gęsiej.



