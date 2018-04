"Przygotowujemy odpowiednią salę w hotelu poselskim do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów przez masażystów. Zapewniamy też, że po ich wykonaniu wszyscy będą mogli powrócić do miejsca, w którym prowadzony jest protest" - poinformował na Twitterze dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Chodzi o trwający w gmachu przy Wiejskiej w Warszawie protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Protestujący nie zamierzają jednak skorzystać z tej propozycji.

Gwarancją dla protestujących, że będą mogli wrócić na sejmowy korytarz, ma być publiczna deklaracja: w krótkiej wymianie esemesów Andrzej Grzegrzółka zapewnił reportera RMF FM Pawła Balinowskiego, że deklaracja ta jest oficjalnym stanowiskiem kancelarii Sejmu, które już się nie zmieni. Dodawał, że kancelaria będzie starała się zbudować zaufanie w relacji z protestującymi i doprecyzować szczegóły rehabilitacji z opiekunami niepełnosprawnych.

Co ciekawe - jak zauważa nasz dziennikarz - sala, o której informuje kancelaria Sejmu, miała być gotowa już wczoraj: dzisiaj dyrektor CIS znów poinformował, że jest dopiero przygotowywana.

Od uczestniczki protestu Iwony Hartwich reporter RMF FM Patryk Michalski usłyszał jednak, że niepełnosprawni i ich opiekunowie nie zamierzają skorzystać z propozycji, bo mimo zapewnień obawiają się, że nie będą mogli kontynuować protestu.

My z tego hallu sejmowego nigdzie z dziećmi nie pójdziemy - zapowiedziała Hartwich.

Zauważyła również, że masażyści zaoferowali swoją pomoc wczoraj: My nie wiemy dzisiaj, czy ci masażyści, którzy byli wczoraj, byliby gotowi przyjść i nasze dzieci dzisiaj masować.

Protestujący niezmiennie powtarzają, że opuszczą Sejm dopiero wtedy, gdy gotowa będzie ustawa spełniająca ich postulaty.

O warunkach, w jakich o nie walczą, mówiła również we wczorajszej Popołudniowej rozmowie w RMF FM zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek.

Osoby protestujące opowiadały mi o takich naprawdę bardzo doraźnych i podstawowych rzeczach jak dostęp do toalety. Przejście do tej toalety zostało dla nich wyznaczone w taki, powiedziałabym, mało zręczny sposób, niedogodny: przez kącik medialny. Oni woleliby bardziej dyskretnie chodzić z osobami z niepełnosprawnościami, w różnym stanie przecież, do łazienki - mówiła.

Spurek: Protestujący opowiadali mi o bardzo doraźnych i podstawowych rzeczach Bartosz Sroczyński, RMF FM

Postulaty protestujących

Protestujący w Sejmie walczą przede wszystkim o realizację dwóch postulatów:

- wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia - w kwocie 500 złotych miesięcznie, bez kryterium dochodowego.

- zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS, czyli podniesienia jej do wysokości 1030 zł - z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.