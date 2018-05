Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł.

