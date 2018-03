"Mogę tylko się domyślać, że chodzi o mój sprzeciw wobec przeniesienia narodowego pokazu koni arabskich z Janowa do Warszawy" – mówi reporterowi RMF FM Sławomir Pietrzak, były już szef słynnej stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim. Stracił stanowisko dzisiaj. Poinformował o tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pride of Poland / Wojciech Jargiło / PAP

Pietrzak już wcześniej krytykował przeniesienie pokazu. Zrobił to również wczoraj na antenie RMF FM. Wprost mówił, że taki pomysł byłby uderzeniem nie tylko w stadninę, ale też w cały region - zwłaszcza, że pokaz co roku towarzyszy słynnej aukcji Pride of Poland, a przeniesienie go oznacza rozdzielenie oby imprez.

Uważałem, że nie ma żadnego powodu. Tym bardziej, że wiele jest powodów, żeby ten 40. narodowy championat odbył się właśnie Janowie - mówi Pietrzak.



Zresztą takie przeniesienie uderzałoby w całą społeczność Janowa. Miasto, ośrodki hotelarskie żyją z tego - dodaje.



Ujawniliśmy, że pokaz ma w tym roku odbyć się na torze wyścigowym na warszawskim Służewcu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie informuje, dlaczego odwołał prezesa. Sam Sławomir Pietrzak nie dostał też oficjalnej informacji o powodach dymisji.



Do pełnienia obowiązków prezesa tej stadniny oddelegowano Grzegorza Czochańskiego, dyrektora w pionie nadzoru nad spółkami w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.





Grzegorz Czochański swoje obowiązki będzie sprawować do czasu wyłonienia prezesa stadniny koni w Janowie Podlaskim w drodze postępowania kwalifikacyjnego, która nastąpi w ciągu kilku miesięcy - poinformował KOWR.

Za sprawy hodowlane w stadninie będzie odpowiadać prof. Krystyna Chmiel, ekspert w dziedzinie koni arabskich i członek Rady ds. Hodowli Koni, powołanej w 2016 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Dotychczasowemu prezesowi prof. Andrzejowi Pietrzakowi za dotychczasową współpracę podziękował zastępca dyrektora generalnego KOWR w pionie nadzoru nad spółkami Andrzej Sutkowski.

(m)