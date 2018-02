Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – ważna impreza corocznie towarzysząca prestiżowej aukcji Pride of Poland – może zostać przeniesiona z Janowa Podlaskiego do Warszawy. Jak ustalił reporter RMF FM, na razie pomysł obejmuje jednorazowe zorganizowanie pokazu w stolicy w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości.

zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Pokaz, na którym prezentowane są najlepsze polskie konie arabskie, odbywa się latem w Janowie Podlaskim od prawie 40 lat. Dzień po nim w tym samym miejscu organizowana jest Pride of Poland - jedna z najbardziej znanych na świecie aukcji zwierząt czystej krwi arabskiej. Od dwóch lat, czyli od momentu odwołania wieloletnich szefów prestiżowych stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie, aukcja ma coraz gorsze wyniki. Nie milkną też kontrowersje wokół organizacji aukcji oraz samych prestiżowych hodowli.

Tym razem - według najnowszego pomysłu - 150 najlepszych polskich koni miałoby zostać zaprezentowanych nie w Janowie Podlaskim, a na torze wyścigowym na warszawskim Służewcu. Na razie mowa o przeniesieniu pokazu tylko w 2018 roku, ale niewykluczone, że podobnie będzie przy kolejnych edycjach. Choć nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, plany są bardzo konkretne, związane między innymi z obchodami 100-lecia Niepodległości.

Służew dla widzów, Janów dla kupców

Z ustaleń RMF FM wynika, że organizatorzy pokazu chcą, by po przeniesieniu do Warszawy, był on bardziej dostępny dla widzów - konie mogłoby wtedy zobaczyć kilka albo nawet kilkanaście tysięcy osób. To więcej niż w Janowie Podlaskim. Z drugiej jednak strony, ten ruch jest też obliczony na zwiększenie ekskluzywności aukcji Pride of Poland, odbywającej się w Janowie dzień po czempionacie - miałaby ona być przeznaczona przede wszystkim dla kupców, zdecydowanych zapłacić za zwierzęta duże pieniądze. Osoby związane ze stadniną w Michałowie (hodowla jest jednym z organizatorów pokazu i aukcji) przekonują w nieoficjalnych rozmowach, że jest to dobry pomysł, bo nowa formuła zwiększy prestiż obu imprez.

Przeciwnego zdania są niektórzy hodowcy i inni przedstawiciele polskiego środowiska skupionego wokół koni arabskich. Pojawiają się głosy, że na przenosinach pokazu do Warszawy straci aukcja Pride of Poland, ale też sam czempionat. Krytykowane jest również "rozbicie" słynnych Dni Konia Arabskiego - taka była wspólna nazwa dla obu imprez, odbywających się w jeden sierpniowy weekend w Janowie Podlaskim.

Sporo wyższe miałyby być też koszty - do tej pory do organizacji wydarzeń używano tej samej infrastruktury, a gdyby doszło do zmian trzeba byłoby zorganizować je w dwóch oddalonych od siebie miejscach. Dla stadnin, które są w kiepskiej kondycji finansowej, byłoby to dodatkowe obciążenie.

Organizatorzy zaprzeczają jednak, że koszty miałyby wzrosnąć. Podobnie odrzucają pojawiające się w środowisku informacje o tygodniowej przerwie między pokazem a aukcją. Rozmówcy RMF FM - zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy pomysłu przeniesienia pokazu do stolicy - przyznają, że byłoby to fatalne rozwiązanie, przede wszystkim z biznesowego punktu widzenia. Wielu kupców, którzy planują wydać pieniądze na aukcji Pride of Poland, chce też obejrzeć zwierzęta na Narodowym Pokazie. Kilkudniowa przerwa byłaby dla nich po prostu niepraktyczna.

(j.)