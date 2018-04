​Nawet kilkuset pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT jutro o 6 rano rozpocznie strajk generalny - zapowiadają związkowcy spółki w rozmowie z reporterem RMF FM. Protestować mają osoby zatrudnione w bazie LOT-u w Warszawie. W sumie pracuje tam ponad tysiąc pilotów i stewardess.

Zdj. ilustracyjne / Bartłomiej Zborowski / PAP

Według związkowców duża część lotów w Warszawie może zostać odwołana. Związek Zawodowy Pracowników Pokładowych i Personelu Lotniczego radzi pasażerom, którzy na wtorek mają zaplanowany wylot, żeby sprawdzali - dzwoniąc na infolinię - czy ich lot odbędzie się zgodnie z planem.

Pozostaje wciąż aktualna piątkowa zapowiedź pracowników LOT-u. Wówczas mówili, że "strajk będzie trwał do odwołania". Szczegóły, jak będzie wyglądał, związkowcy ustalą na dzisiejszym spotkaniu z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

Pracownicy podkreślają, że strajk to rezultat ponad 3-letnich nieskutecznych negocjacji z LOT-em. Podstawowy postulat związkowców dotyczył przyjęcia nowych, sprawiedliwszych zasad wynagradzania personelu oraz zaprzestania zatrudniania pilotów i załóg na tzw. samozatrudnieniu.

Zarząd LOT powtarza, że planowany protest jest nielegalny. Jeśli kilkaset osób nie przyjdzie jutro do pracy, postąpią niezgodnie z prawem - przekonuje rzecznik prasowy LOT-u. Jednocześnie zapowiada, że spółka jeszcze dziś poprosi pracowników nieetatowych - zatrudnionych na kontrakty - o to, żeby, jeśli to możliwe, byli 1 maja w gotowości.