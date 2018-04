Przeznaczony do rozbiórki budynek sortowni węgla dawnej kopalni Mysłowice stanął w płomieniach. Był to drugi w tym miesiącu pożar pogórniczego obiektu należącego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) - 8 kwietnia paliła się dawna cechownia kopalni Anna w Pszowie.

REKLAMA