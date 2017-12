Północ wybiła, stary rok - pożegnany. Korki od szampana wystrzeliły, fajerwerki rozbłysły na niebie. W ten sposób przywitaliśmy Nowy Rok 2018!

Według naszego sondażu, zdecydowana większość z Was spędziła Sylwestra w domu (66 procent). 17 proc. ankietowanych spędziło wieczór u znajomych, a 7 procent na balu. 4 proc. wybrało się na imprezę plenerową, a 6 proc.... musiało pracować.





W stolicy impreza sylwestrowa pod gołym niebem odbyła się na placu bankowym. Na scenie pojawili się Bajm, Agnieszka Chylińska, Grzegorz Hyży, Sound'n'Grace, Ewelina Lisowska, Cleo i Mateusz Ziółko.



Sylwestrowicze zjawili się tłumnie na Równi Krupowej w Zakopanem. Pod Tatrami wystąpili Ania Dąbrowska, Margaret, Michał Szpak, Rafał Brzozowski, Maryla Rodowicz, Sławomir oraz Zakopower.



W Krakowie gwiazdy występowały na czterech scenach. Na krakowskim rynku śpiewali Natalia Nykiel i Kasia Moś. Na Tauron Arenie Rasmentalism, Webber & The Pimps oraz Ten Typ Mes. Na Rynku Podgórskim zaś Krystyna Prońko i Boba Jazz Band. W Alei Róż w Nowej Hucie grali Companions, Waldemar Domański i Michał Wasilewski - DJ Vasil.



Tysiące osób zgromadziła przed katowickim Spodkiem "Sylwestrowa Moc Przebojów", której gospodarzami byli Telewizja Polsat i samorząd Katowic. Na scenie wystąpił m.in. zespół Vengaboys ze swoimi największymi hitami, jak "Boom Boom, Boom, Boom" czy "We're Going to Ibiza". Pojawił się również Danzel, którego utwór "Pump it Up" w 2004 r. był numerem jeden na listach przebojów wszystkich europejskich rozgłośni. Ponadto wystąpili znani polscy wykonawcy m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Natalia Szroeder, Boys, Michał Wiśniewski i Mesajah.