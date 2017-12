Przyszły tydzień, a zarazem nowy rok przyniesie sporo zmian w prawie. Warto o nich pamiętać, bo będą i ułatwienia i utrudnienia.

Od nowego roku ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty dla ZUS-u przedsiębiorcy będą mogli realizować na jeden rachunek, jednym przelewem przez internet. Do tej pory trzeba było robić kilka przelewów w miesiącu.



Pewne utrudnienie, które potem może okazać się ułatwieniem, wprowadza natomiast skarbówka.



W życie chodzi bowiem obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikrofirmy. Do tej pory musiały to robić wszystkie większe. Teraz wszystkie firmy płacące podatek VAT będą musiały co miesiąc wysyłać przez internet raport księgowy do fiskusa, ale to spowoduje, że kontrole będą mniej uciążliwe i będzie ich znacznie mniej.



Nowy tydzień i nowy rok to także zmiany podatkowe. Stracą wielkie galerie handlowe, bo objęte zostaną nowym podatkiem, który łącznie ma dać ponad 4 miliardy złotych.

Obniżka podatków czeka natomiast najbiedniejszych Polaków. Wzrośnie bowiem kwota wolna od podatku dla najuboższych.



