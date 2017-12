"Pożar hali magazynowej w Radomiu został opanowany, trwa dogaszanie zniszczonego obiektu; nie ma osób poszkodowanych, na miejscu jest 220 strażaków i 57 samochodów straży pożarnej" - przekazał rzecznik mazowieckiej PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

W sobotę przed południem przy ul. Wrocławskiej w Radomiu zapaliła się hala o wymiarach ok. 80 na 100 metrów, zawalił się dach. W środku były tworzywa sztuczne - m.in. tekstylia i plastiki. Od kilkunastu godzin na miejscu pracują strażacy.



Jak powiedział Kierzkowski, teraz strażacy będą wchodzić do środka hali i przelewać wodą poszczególne obszary wnętrza, aby zlikwidować wszystkie źródła ognia. Zaznaczył, że prace strażaków mogą potrwać do niedzieli rano.



Rzecznik podkreślił, że budynek został zniszczony w bardzo dużym stopniu. Zaznaczył, że zanieczyszczenie powietrza w okolicy hali jest monitorowane. Dodał, że nie ma większego zagrożenia, dym nie wydostaje się poza bezpośrednie otoczenie hali. Podkreślił, że w pobliżu nie ma osiedli mieszkalnych, tylko strefa przemysłowa.



Kierzkowski powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o przyczynach pożaru

Pożar w Radomiu / / Gorąca Linia RMF FM



Pożar w Radomiu /Michał Słowiński /Gorąca Linia RMF FM

