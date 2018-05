Pomnik poświęcony ponad stu Żydom, ofiarom podobozu Auschwitz, zostanie wkrótce przeniesiony z terenu, na którym działa skup złomu, w nowe miejsce, przy stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice Przystanek – podał czechowicki magistrat.

Zdj. ilustracyjne / Stanisław Rozpędzik / PAP

Obelisk został wzniesiony na terenie byłego podobozu Tschechowitz II, zlokalizowanego nieopodal czechowickiej rafinerii, w której pracowali więźniowie. Po wojnie były to grunty Skarbu Państwa. Teren został później przekazany w wieczystą dzierżawę. Kilka lat temu prywatna firma uruchomiła tam skup złomu. Pomnik znalazł się na jego terenie. Obecnie obelisk otacza złom i nie ma do niego swobodnego dostępu. Skup jest zamykany na noc.

Sytuacja wzbudziła zatroskanie różnych środowisk, którzy uważają, że pomnik upamiętniający ofiary powinien znaleźć się w godnym otoczeniu. Zabiegali o to m.in. mieszkańcy okolicy, a także bielska Gmina Żydowska. Jej szefowa Dorota Wiewióra podkreśliła, że na godnym upamiętnieniu miejsca męczeństwa zależy m.in. byłemu więźniowi Auschwitz i członkowi Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Marianowi Turskiemu, który pracował m.in. w podobozie Tschechowitz II.



Zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic Paweł Mrowiec powiedział, że magistrat zabiega o przeniesienie monumentu i "stanie się to wkrótce". Jak wyjaśnił, wstępnie zgodę wydał już wojewoda śląski. Samorządowcy czekają jednak na pisemną odpowiedź.



Pozostaje jeszcze kwestia formalności, czy wystarczy nam tylko zgłoszenie przeniesienia, czy też potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Oczywiście, w tym drugim przypadku procedura się wydłuży. (...) Myślę jednak, że wkrótce cała sprawa zakończy się pozytywnie - powiedział Mrowiec.



Samorząd Czechowic-Dziedzic zarezerwował już pieniądze na ten przeniesienie pomnika.



Pomnik zostanie przeniesiony na działkę, która należy do PKP. Znajduje się ona przy stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice Przystanek. Tutaj więźniowie przyjeżdżali i wyruszali w drogę do pracy w podobozie. PKP już wyraziło zgodę na ustawienie w tym miejscu pomnika - powiedział Mrowiec.



Podobóz Tschechowitz II (Vacuum), który należał do kompleksu KL Auschwitz, został założony we wrześniu 1944 r. na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Więzieni tam byli Żydzi, których Niemcy wykorzystywali do pracy na terenie rafinerii ropy naftowej w Czechowicach. Zajmowali się rozbiórką ruin po zbombardowanych obiektach, murarką, a także pracami ziemnymi oraz przy naprawie torów. Stan liczbowy więźniów nie przekraczał 600. 19 stycznia 1945 r. Niemcy ewakuowali z podobozu ok. 450 więźniów. Chorych pozostawili na miejscu, a następnie zamordowali.



Po wojnie ustawiony został obelisk przypominający o ofiarach. Na monumencie widnieje inskrypcja: "Ponad stu Żydom polskim i innych narodowości, którzy w przededniu wyzwolenia 19 I 1945 zginęli śmiercią męczenników z rąk zbirów hitlerowskich".